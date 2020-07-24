Також президент розповів, що думає про припинення вогню на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові на Донбасі завжди потужно відповідають ворогові

Як повідомляє Politeka.net, про це він сказав під час брифінгу 23 липня з президентом Швейцарії Симонеттой Соммаругой у Станиці Луганській.

"У нас в Україні ніхто нічого не чекає. Ви знаєте, що коли по нас стріляють – ми завжди відповідаємо і дуже потужно", – заявив президент.

Крім того, президент упевнений, що після підписання рішення про припинення вогню на Донбасі всі учасники будуть дотримуватися цього режиму.

"Зараз наші представники, які постійно знаходяться в переговорах Тристоронньої контактної групи, домовилися про дуже важливий крок для всієї нашої країни щодо стійкого припинення вогню.

Ми зараз очікуємо підписання цього документа всіма сторонами Нормандської групи, і вірю в те, що всі сторони підпишуть. Це Україна, Франція, Німеччина та Російська Федерація. І з 27 липня, вірю в це, що може настати той момент, коли буде стійке припинення вогню", – заявив президент.

У свою чергу, глава Міноборони Андрій Таран підкреслив, що угода, підписана 22 липня, дійсно може призвести до припинення вогню. Однак він також зауважив, що українська сторона не буде чекати, поки будуть вбивати бійців ВСУ.

«Ніхто не буде чекати, поки нас будуть вбивати. Існує стаття 51 статуту ООН, яка дає право захищатися. Але йдеться тепер про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін. Документ, який був узгоджений вчора, і дає можливість усім показати свою політичну волю», - підкреслив міністр.

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