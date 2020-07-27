Народний депутат Сергій Шахов з депутатської групи «Довіра» показав, як працює в окрузі Сєвєродонецька
Про це пише Politeka.net з посиланням на Telegram-канал Шахов_информ.
«Наводжу порядок у рідному домі і спілкуюся з виборцями. Наше завдання – побудувати притулки для бездомних тварин для безпеки дітей і дорослих, дати робочі місця і нагодувати українські сім'ї», - йдеться в повідомленні.
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На кадрах Сергій Шахов показав, в якому жахливому стані знаходяться дороги Луганської області. За його словами, ями там по коліно, і така ситуація по всьому регіону.
«Не залишайте Луганщину в біді, наведіть тут порядок. Це ваш прямий обов'язок», - нардеп звернувся до президента Володимира Зеленського та дорожників.
«Чесна робота на благо українського народу понад усе! Поки інші чиновники займаються незаконним збагаченням, ми разом боремося за справедливість і світле майбутнє мирної України!» - підсумував нардеп.
Нагадаємо, що нардеп Сергій Шахов готовий допомагати лікарям підтримкою в парламенті і власною кров'ю.
Як повідомляла Politeka, Сергій Шахов вимагає незалежного розслідування пожежі в Луганському лісі.
Також Politeka писала, що Сергій Шахов розкритикував зняття обмежень на зарплати чиновників: «За що вони будуть отримувати такі гроші – невідомо».