Президент Білорусі Олександр Лукашенко нарешті сказав своє слово про протести, що спалахнули після виборів
За його словами, ніхто не дозволить "розірвати країну", а всі причетні понесуть відповідальнысть за "неправомірні дії".
Про це політик заявив в інтерв'ю білоруському ресурсу «БЕЛТА».
Лукашенко угледів у протестах вплив з-за кордону:
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"Я про Польщу не кажу. Там вже всі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. У тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей".
При цьому глава Білорусі підкреслив:
"Те, про що я говорив, це все підтверджується. Якщо хтось не вірив, то він зараз в це повірив. Тобто нам намагаються цю заварушку підкинути. Я попереджав: майдану не буде, як би комусь цього не хотілося».
Разом з тим він звернувся до співгромадян з попередженням:
"Батькам втретє кажу подивитися, де їх чадо, щоб не було потім боляче. Щоб не ахали, не охали. Поранено десь близько 25 хлопців з ОМОНу. Є переломи рук, ніг. Спеціально, цілеспрямовано били по цих хлопцях. Вони відповіли. Чого тепер ридати і плакати? Тому відповідь буде адекватна. Країну розірвати ми не дозволимо".
За даними МВС республіки, в зіткненнях постраждали 39 силовиків і близько півсотні цивільних. Також з'явилася інформація про одного загиблого.
Нагадаємо, Портников розкрив, яка доля чекає Білорусь без Лукашенка.
Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".
Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.