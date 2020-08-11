Леонід Кравчук розповів, кого необхідно "почути", щоб закінчити війну

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук розповів, як планує змінити ТКГ для того, щоб зупинити війну на сході.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Зокрема, він заявив, що в ТКГ планують запросити людину, яка добре знає Донбас – яка жила і працювала там. За словами Кравчука, важливо почути тих людей, які живуть на Донбасі, а не керівників терористичних формувань.

"Ми заявляємо скрізь, що це українці, Донбас наша територія. Вона українська. Але для того, щоб встановити мир, треба знати не тільки бажання тих "керівників Л/ДНР", які сьогодні є на тій частині Донецької та Луганської областей , а головне – людей, які там живуть", – зазначив Кравчук.

Також раніше повідомлялося, що Леонід Кравчук повідомив про готовність відвідати Донбас. За словами першого президента України, це стане можливим відразу після припинення вогню на фронті. Крім того, він упевнений, що позиція жителів "ДНР" і "ЛНР" сильно відрізняється від думки ватажків невизнаних республік.

"Треба послухати людей, тому що робиться все для людей. Наскільки мені відомо, люди не хочуть війни, не хочуть смертей, вони не хочуть вмирати. Вони хочуть жити нормально, жити, як живуть люди в цивілізованих демократичних країнах світу", - зазначив Кравчук.

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