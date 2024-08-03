Декілька американців та інших західних громадян були звільнені, а також низка росіян, які були ув'язнені у своїй власній країні, під час великого обміну ув'язненими за участю кількох країн.

Чому уряд президента Путіна звільнив їх і чому саме зараз?

Обмін ув'язненими відбувся за переговорами між США та Росією з цього питання і відбувся лише за три місяці до президентських виборів у США. Президент Джо Байден, який відкрито заявляв про бажання звільнити американців, які утримуються в Росії та інших країнах за звинуваченнями, які Вашингтон називає хибними, відкликав свою заявку на переобрання.

Простіше кажучи, це пом'якшує один із головних подразників у відносинах між двома країнами , одну з причин, через яку Сполучені Штати мають бути жорсткими щодо Росії.

Путін, який, схоже, зосереджений майже виключно на війні проти України, може спробувати використати обмін полоненими, щоб підірвати підтримку США допомоги Україні, особливо в Конгресі, або домогтися поступок санкцій, запроваджених через війну.

Кремль може побачити "можливість спробувати ізолювати Україну" , сказав Сем Грін, професор Інституту Росії короля в Королівському коледжі Лондона.

"Здійснюючи цей обмін, Москва прагне продемонструвати, що (а) вона може вести переговори сумлінно, і (б) вона готова укладати угоди із Заходом".

"Це посилить позиції тих, хто закликає західні уряди нав'язати Києву режим припинення вогню, і послабить тих, хто вважає, що таке припинення вогню завдасть шкоди безпеці України та Європи у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективах", - написав Грін у X.

"Посіяти сумніви на Заході щодо корисності продовження підтримки України може бути достатньою перемогою - але Кремль ризикує", - додав Грін.

«Якщо це не спрацює і якщо підтримка продовжиться, які козирі в нього залишаться? Тільки ескалація насправді».

Джерело: Radio Free Europe.

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