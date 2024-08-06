Кремлівська збройова угода укладена на тлі загострення напруженості після того, як Іран пригрозив завдати удару Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані.

За даними ізраїльської служби новин Channel 14 , Росія нібито передала Ірану ракетні комплекси "Іскандер" та системи радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН".

Як повідомляється, передачу було здійснено з використанням військово-транспортного літака Іл-76, який здійснив кілька рейсів з Росії до Ірану.

Цей крок було зроблено на тлі загострення напруженості після погроз з боку Ірану завдати удару Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані.

Defense Express зазначила, що раніше Іран не мав подібних типів зброї, і не було жодних публічних обговорень про їх передачу. Це говорить про те, що російський персонал може супроводжувати обладнання для його експлуатації, оскільки іранські фахівці навряд чи навчилися працювати з цими системами.

Комплекси «Мурманськ-БН» призначені для придушення супутникової навігації та зв'язку на відстані до 5000 км.

Передача ракетної системи «Іскандер» має важливе значення у світлі потреб Ірану в ракетах. Системи «Іскандер» мають дальність до 500 км, але Ірану будуть потрібні ракети з дальністю близько 1200 км, щоб досягти Ізраїлю.

Це підвищує ймовірність того, що в постачання могли бути включені системи «Іскандер-К» із крилатими ракетами Р-500, здатними досягати дальністю 1500 км.

Джерело: kyivpost .

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