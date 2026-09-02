Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються одним із напрямів міської соціальної підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають у межах міської програми підтримки мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє видання Politeka.net.

Ініціатива діє з кінця 2023 року. Її реалізують за рішенням виконавчого комітету міста, а координацію здійснює Департамент соціальної політики.

Допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди старшого віку та громадяни з інвалідністю.

Окремо передбачена підтримка для матерів, які самостійно виховують неповнолітніх дітей. Звернутися також можуть родини, котрі потребують додаткової соціальної допомоги, мешканці прихистків і місць компактного проживання.

Що кладуть до наборів

Основу комплектів становлять харчі з тривалим терміном зберігання. Серед можливих позицій — м’ясні та рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай і кава.

До пакунків також можуть входити мед, джем, цукор та галетне печиво. Такий склад дає змогу закрити частину повсякденних потреб без необхідності спеціальних умов зберігання.

Як отримати допомогу

Для оформлення потрібно звернутися до управління соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації.

Разом із заявою слід подати документи, які підтверджують належність до відповідної категорії отримувачів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються одним із напрямів міської соціальної підтримки. Водночас правила участі та перелік необхідних документів можуть змінюватися, тому перед зверненням варто уточнити актуальні умови у відповідному органі.

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