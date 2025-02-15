Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни в Україні може стати складним і поетапним процесом, зокрема, за ініціативою президента Дональда Трампа.

Трамп не шукає тимчасових рішень у вигляді припинення вогню, а має намір досягти повного завершення конфлікту, повідомляє Politeka.net.

Про це заявив Марко рубіо.

"Він хоче, щоб війна закінчилася. Він не шукає просто паузи, а хоче, щоб вона закінчилася, і це буде важко, і це має відбуватися поетапно", – зазначив Держсекретар США.

За його інформацією, саме це було озвучено Трампом під час переговорів з російським президентом Володимиром Путіним, повідомляє Політека.

Рубіо надав загальний план завершення війни, який може включати перші етапи у вигляді припинення вогню. Проте він наголосив, що на даний момент немає конкретних домовленостей чи переговорів з цього питання. Він також зазначив, що наступним кроком може стати відкриття гуманітарних коридорів, а також укладення угод щодо захисту енергетичної інфраструктури від обстрілів, повідомляє Політека.

"Побачимо, як це спрацює", – додав держсекретар.

Рубіо підкреслив, що Трамп є єдиним лідером, який може зібрати міжнародну підтримку для реалізації цього плану, і зазначив, що завершення війни вимагатиме глобальних зусиль. При цьому він підкреслив важливість участі Європи у забезпеченні довгострокових гарантій безпеки для України, в той час як США, за його словами, будуть зацікавлені в незалежності України в майбутньому.

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