Якісна й надійна морозилка надасть одразу кілька переваг: вітамінізований раціон, заощадження коштів на частій купівлі продуктів, можливість робити запаси на зиму й харчуватися збалансовано протягом усього року.

Консультанти мережі техніки Eldorado дали рекомендації щодо вибору морозильних камер для власників приватних будинків – як просторих, так і невеликих.

Окремі моделі для компактного розташування

Про користь морозилки відомо всім, але багато хто продовжує використовувати штатний відсік у холодильнику, позбавляючи себе вигідної можливості зробити великі запаси.

Ті, хто вже оцінив переваги камер, відмовилися від консервування фруктів та овочів, віддавши перевагу заморожуванню. Так вони заощаджують свій час і сили, бо підготувати продукти до завантаження в морозилку значно простіше, ніж до консервації у банки.

Якщо плануєте запасатися невеликою кількістю харчів, вигідно взяти компактну камеру, в якій легко розміщується все необхідне. Завдяки малим розмірам такі рішення заощадять гроші на електриці у порівнянні з габаритними морозилками.

Встановлюйте цю модифікацію де завгодно: в коридорі, коморі або на кухні – невеличка морозилка стане імпровізованою зручною поличкою в оселі.

Масивні пристрої для великої родини

Візуально такі моделі нагадують звичайні холодильники, тому вертикальні морозильники дуже популярні в невеликих приватних будинках. Вони вимагають мінімум простору для встановлення, але пропонують безліч переваг якісного зберігання продуктів для свого власника, серед них:

місткість морозильної камери . Розраховується цей параметр за кількістю членів сім'ї плюс 20–30 літрів запасу;

. Розраховується цей параметр за кількістю членів сім'ї плюс 20–30 літрів запасу; потужність заморожування . Чим вона вища, тим швидше продукти заморозяться й довше збережуть корисні властивості;

. Чим вона вища, тим швидше продукти заморозяться й довше збережуть корисні властивості; технологія No Frost . Розробка позбавить необхідності розморожувати пристрій, а на продуктах буде відсутній лід;

. Розробка позбавить необхідності розморожувати пристрій, а на продуктах буде відсутній лід; тип налаштування. На ринку представлені моделі з сенсорним або механічним керуванням, оснащені дисплеями та без них.

Проблему розмноження бактерій розв’яжуть морозилки з антибактеріальними фільтрами – так користь і якість заморожених продуктів збережеться на найвищому рівні.

Сучасні економні двигуни морозильників здатні забезпечувати встановлену температуру з мінімальними витратами енергії.

Горизонтальні морозилки для зручності розміщення продуктів

З урахуванням значних габаритів морозильних скринь їх обирають, якщо для цього знайдеться окреме приміщення. Конструкція морозилки дає змогу зберігати багато різноманітних продуктів – для розділення заморозки встановлені ящики, полиці й навісні кошики, щоб використовувати площу скрині максимально.

Місткість таких модифікацій може сягати 570 літрів, однак зберігати в них краще продукти одного типу, наприклад, тільки тваринного або тільки рослинного походження, щоб уникнути змішування запахів.