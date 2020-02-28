Согласитесь, памятливые сограждане и забывчивые соотечественники, что про карьерные амбиции Сергея Тигипко страна уже лет десять как ничего не слышала. И вдруг явление из шкафа с реальным шансом свершить свою давнюю мечту и возглавить украинское правительство!

О чем это должно нам говорить? Только о том, что с экономикой в стране настолько плохо, что это поняла даже далекая от этой прозы жизни карнавальная Зе-команда. И вопреки прежним нелепым, но амбициозным установкам не пускать во власть персон старше сорока, приходится искать потенциального премьер-министра среди пионеров крупного украинского бизнеса. Точнее, среди комсомольцев.

С Сергеем Тигипко мы познакомились, когда он был перспективным секретарем Днепропетровского горкома комсомола, а я подрабатывал ведущим в молодежной студии телевидения. И Сергей Леонидович охотно отозвался на имиджевое предложение выступить неформальным молодежным вожаком — он на камеру и с запрещенными футбольными фанатами общался, и на утренней пробежке про светлое будущее рассказывал. Мы даже заседание горкома комсомола в прямом эфире провели. С рассмотрением персонального дела. По аморалке. Разговоров наверху потом было немеряно…

Кстати, одним из подчиненных Тигипко тогда был Александр Турчинов, а одним из начальников — Александр Разумков, отец нынешнего спикера Верховной Рады.

Ну, а про то, что Сергей Тигипко фактически создал «Приватбанк», знают почти все. И из банка он намеревался уйти именно во власть. В общем, получилось — был и министром экономики, и экономическим вице-премьером, и главой Нацбанка.

А вот с должностью премьер-министра никак не складывалось.

Поначалу конкуренцию выигрывали более солидные люди вроде Виктора Ющенко или Виктора Януковича. Потом в 2004 году Янукович пообещал Тигипко вожделенный премьерский пост, и тот пошел к нему начальником штаба. Откуда после второго тура уходил со скандалом, причем, на пять лет ушел и из политики заодно. В 2010 году перед вторым туром, когда 13%, набранные Тигипко в первом туре, решали исход президентских выборов, Юлия Тимошенко предлагала Сергею пост премьер-министра. И она бы свое обещание выполнила (были внутренние резоны). Но Тигипко опять поддержал Януковича, а тот опять его развел, бросив кость с барского стола в виде должности вице-премьера. И Сергей Леонидович опять на несколько лет удалился в свои эмпиреи...

Вот какое-то антипремьерское проклятие над ним висит! Поэтому даже если Рада за него проголосует — все равно у меня сомнения останутся. До тех пор, пока в «ореховый кабинет» на Грушевского не въедет и совещание правительства не проведет.

А зачем я тогда производственную летопись Сергея Тигипко оглашаю? Да затем, чтобы все увидели, что никаких идеологических тормозов в действиях президента Зеленского и его офиса как не было, так и нет!

Разумеется, если назначение Тигипко все-таки произойдет, то «порохолюбы» с остервенением вспомнят ему все: и то, что «Приватбанк» создавался для обслуживания денежных переводов из Украины в Россию и обратно, и то, что в президентской программе Тигипко обещан русский язык как второй государственный, и то, что он был в руководстве Партии регионов — много чего вспомнят справедливого и не очень. На что «зеботы» станут резонно возражать, что как-то странно слушать обвинения в сотрудничестве с Партией регионов от сторонников того, кто эту партию учредил. И вообще, когда Петр Порошенко продавал (а продавал ли?) Сергею Тигипко свою «Кузню на Рыбальском», то все эти непатриотические моменты его почему-то не волновали.

Но на самом деле офису президента глубоко плевать, какой политический имидж будет иметь предстоящий глава украинского правительства — сдержанного националиста, оголтелого космополита или вообще очевидного коллаборанта. Для отбора кандидатур применяются совсем другие критерии.

Во-первых, новый премьер должен таки разбираться в экономике — слава Богу, дозрели! Причем, разбираться практически, а не в виде лекций со слайдиками в Трускавце.

И этот критерий в точности соответствует тому, что я писал после того, как экономический блок кабминовской команды дилетантов явно обозначил свою неспособность управлять нелинейной украинской экономикой. То есть, маятник теперь качнулся в сторону опытных и разбирающихся (в коррупционных схемах тоже?). Кстати, Тигипко усиленно предлагают пойти вице-премьером, но он уже плавал, поэтому согласен только на первую роль в правительстве.

Во-вторых, потенциальный премьер не должен составлять прямой политической конкуренции президенту Зеленскому. Во всяком случае, не сразу.

Соответственно, такой кандидат не должен иметь своей политической партии с развитой региональной структурой, не говоря уже о фракции в Верховной Раде (извините, кандидаты от ОПЗЖ), он/она не должен быть яркой политической фигурой (и Вы извините, Юлия Владимировна). В идеале, премьер-министр должен иметь аллергию на публичную политику. Нет, конечно, он обязан уметь выйти к Шустеру, порвать оппонентов в клочья, убедить народ, что, к примеру, дикий рынок земли и «особый статус Донбасса» — это как раз то, за что люди вышли на Евромайдан, но исполнить это так хитро, чтобы все лавры автоматически достались президенту.

Сергей Тигипко — один из наиболее соответствующих критериям. Он, несомненно, сможет исправить ситуацию с катастрофическими непоступлениями средств в государственный бюджет. Хотя и представить его подвижником, способным развернуть действительно радикальные, революционные реформы, в чем остро нуждается экономика Украины, я не могу.

Про сложности с законом про люстрацию даже и упоминать неловко.

И личные политические амбиции у Тигипко, конечно же, прорежутся, но не сразу. Все будет зависеть от успешности правительства, которое он может возглавить. То есть, сначала у него должен появиться (если появится) электоральный рейтинг, потом олигархи начнут в него вкладываться как в понятного им, близкого по духу сменщика Зеленского. Но это дело далекой перспективы. Или глубокой — кому как нравится.

Важно помнить, что Сергей Тигипко умудрялся успешно сотрудничать со всеми украинскими президентами — начиная с Леонида Кучмы и заканчивая Петром Порошенко. И не эта ли его способность находить общий язык с руководством и выдвинула его в топ кандидатов на премьерство?

А вот то, что Сергей Тигипко — крайне контроверсийная фигура для нашего политикума, так ведь это вопрос не к нему. Он такой, какой есть: не нравится — не берите.

Вопрос даже не к тем, кто предлагает подобную кандидатуру. Понятно, что человек с таким бэкграундом и общим прошлым вполне устраивает и Виктора Пинчука, и Игоря Коломойского, и Рината Ахметова. Он устраивает и Штаты, и Европу, и Россию, так как за свою карьеру успел со всеми продуктивно поработать.

Все вопросы исключительно к тому, кто готов его сделать главой исполнительной власти.

Устраивает ли Сергей Тигипко украинское общество? Извините, а кто нас спрашивает?

P.S. Если станет премьером — поговорим предметнее.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для Политеки