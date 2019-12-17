Відома акторка Емма Уотсон, яка стала дуже популярною за роль Герміони в Гаррі Поттера, опублікувала скомные цього разу фото

На знімку Емма пальто і з сумочкою на плечі. В руках вона тримала при цьому книгу, передає Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Уотсон не змінила одяг, але знімок вже був чорно-білим, а план змінений на середній.

"Я рада повідомити про захованих 2000 копій "Маленьких жінок". Феї Книг починаються сьогодні і представляють більше сотні різних видань класичного роману Луїзи Мей Олкотт, присвяченого випуску "Маленькі жінки". У кожній книзі є спеціальна допис від мене всередині. У цій кампанії беруть участь 38 країн, тому це буде найбільше казкове подія у світі. А ти віриш у книжкових фей", - написала Емма.

Раніше ми повідомляли, що британська кіноактриса і співачка Емма Уотсон приміряла на себе одночасно кілька образів.

Емма Уотсон вперше показала себе в такому відвертому образі, позуючи для американського журналу Vanity Fair. Кадри з фотосесії зірки опублікували на сторінці sonypicturesru в Instagram.

Починає добірку знімків фотографія Емми, на якій вона зображена в ажурною білій накидці на голе тіло, образ доповнює білий чокер на шиї і біла мереживна спідниця. Актриса склала руки таким чином, що видно лише частину її оголених грудей. Її зачіска мала незвичайний вигляд – хвилі акуратно покладені на голові, ні одна волосинка не випала із загальної копиці.

Повідомлялося, що зірка «Гаррі Поттера» вразила зовнішнім виглядом.

Відома британська актриса Емма Уотсон стала обличчям останнього випуску журналу Vogue, частина якого з'явиться в мережі, а він весь — на прилавках вже через місяць.

Відома активістка, Емма Уотсон не боїться твердо заявляти про свою позицію, редактори журналу поставили її в один ряд з такими постатями в правозахисному русі, як Юсуфзай. Остання розповідала, що виступ Емми в 2014 році на одному із заходів ще більше зміцнив її феміністичну позицію.

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