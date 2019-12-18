Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

У Инстаграме зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Зірка приголомшила пікантними кадрами, зробленими перед черговим концертом. Також відзначимо, що співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах і масивної взуття на високих підборах під час фотосесії в гримерці перед концертом. Дівчата позували не тільки в латексних костюмах, але ще й доповнили образ аксесуарами і яскравим макіяжем.

Ганна вирішила підлити масла у вогонь" і виставити також в розділі Сторі кадр, на якому зазначила дівчину з танцювальної підтримай, яка позувала без білизни.

Не так давно ззвезда повернулася на танцпол у фінальному випуску шоу разом з Джеєм, здивувавши пікантним чином і відвертими танцями з артистом. Так, в кадрі зірка з'явилася в корсеті і показала соковиту груди, на якій написано назву її нової пісні - don't Stop. Доповнила відвертий "лук" MARUV масивними прикрасами, сонцезахисними окулярами і яскраво-червоною помадою.

Як повідомлялося раніше, художник несподівано стало погано в аэрпорту, коли вона повинна була летіти в Уфу на святкування дня народження радіо Energy. Про це зірка повідомила в сториз у своєму мікроблозі в Instagram. Maruv закликала шанувальників стежити за своїм здоров'ям, добре спати і їсти, і не запускати проблеми, як вона.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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