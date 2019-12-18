Аварія сталася на одній з трас в Росії

Дочка російського продюсера, Йосипа Пригожина, і падчерка співачки Валерії, Даная, ще у 2017 році пережила страшну ДТП

Дівчина довгий час не могла позбутися думки, що знаходилася в двох кроках від смерті. Зараз Дана може спокійно розповідати про те, що трапилося.

ДТП сталася на трасі М-4 в Московській області, коли дівчина їхала додому з друзями після катання на лижах, пише СтарХит.

Як зазначила дочка продюсера, всі були тверезими, а швидкісний режим дотримувався, але машину занесло на слизькій трасі. Авто врізалося в стовп і перекинулося. На щастя, всі були пристебнуті, а в машині спрацювали подушки безпеки.

Удар прийшовся на Данаю, адже вона сиділа поруч з водієм. В результаті вона отримала численні подряпини на руках, а осколки потрапили їй прямо в голову. У неї діагностували струс мозку легкого ступеня.

За словами дівчини, вона досі не розуміє, як всі вижили. До речі, зараз після сильного удару в неї часом болить спина. Також Дана довгий час не могла їздити на авто.

"Досі відчуваю страх перед водіями, але в своєму водінні впевнена. Знаєте, ніхто не застрахований від нещасних випадків. Але мені доля дала шанс жити далі", - сказала вона.

Пережита аварія дала зрозуміти падчерці Валерії, що життя коротке і потрібно його цінувати, а також приділяти увагу близьким.

Нагадаємо, 21-річний пасинок Йосипа Пригожина, Арсеній Шульгін, тричі потрапив у ДТП за тиждень.

Перший раз аварія трапилася на трасі під Петербургом. Він разом з друзями і новою дівчиною їхав на машині з Москви в Пітер.

Після аварії молодий чоловік записав сториз з цього приводу. Звідти батьки хлопця і дізналися про аварію.

Раніше ми писали, що Пригожин назвав лицемірами артистів, які відмовляються їздити в Крим через санкції, але в той же час не гребують приїжджати на заробітки в РФ.

В одному з інтерв'ю продюсер образився, що його з дружиною, співачкою Валерією, перестали пускати в Україну і Латвію. Він вважає, це не правильним.

За словами Пригожина, музикантам нічого не можна забороняти, так як вони завжди вважалися вільними людьми.

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