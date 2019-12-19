Зірка студії «Квартал 95» Степан Казанін зізнався, що це не його справжнє ім'я

19 грудня актор відзначає день народження. Йому виповнилося 45 років. Напередодні артист розповів про найбільш пам'ятні «перші рази» у своєму житті.

Серед іншого Казанін розповів про те, що вперше поцілувався у 9 років, забув слова на сцені – у 10 класі, сів на дієту – минулого року, переодягнувся в жінку - в шкільному КВК, а переїхав у власну квартиру – 10 років тому.

При цьому під час розповіді артиста сплив несподіваний для багатьох факт: його ім'я виявилося несправжнім. Як з'ясувалося, Казаніна звуть зовсім не Степан, а Сергій. Актор пояснив, що його довгий час ніхто не запам'ятовував під справжнім ім'ям, тому він вирішив назвати себе іншим.

« Вперше назвав себе Степаном на першому курсі інституту. Не знаю чому, але мене ніхто не запам'ятовував по реальному імені - Сергій. Одного разу я вирішив прикольнуться і представився жартома Степаном. І так за мною це ім'я і закріпилося. Спочатку в інституті, потім в КВК, а в підсумку і всі навколо мене почали кликати Степаном», - розповів артист.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський обов'язково повернеться в шоу-бізнес після свого відходу з політики.

Таку думку висловив колишній колега президента по студії «Квартал 95» Степан Казанін.

Артист зазначив, що «Квартал» не планує відмовлятися від жартів над президентом, а також готовий виступати перед Зеленським. Крім того, Казанін розповів, що колишні колеги уважно стежать за політичною кар'єрою президента.

«Головне – щоб він за нами не стежив (сміється). Або Баканову не сказав: «А ну-ка, пробий цих чортів». Рідко, але зідзвонюємося, списуємося», — поділився артист.

За його словами, в останній раз вони з Зеленським бачилися в Маріуполі на Дні міста.

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