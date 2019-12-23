Популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і ніжному образі

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

В цей раз співачка показала в розділі Сторі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, який з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі.

Справа в тому, що Тіна вирішила показати пару перших кадрів зі своєї участі у різдвяному шоу. Сама Тіна далеко не перший раз бере участь у зйомках святкового концерту.

Раніше Артистка також заявила, що хоче проводити цей захід щороку, щоб зберегти для наступних поколінь українські традиції та показати красу колядок.

"У наш час люди втратили віру в чудо. Ми перестали ділитися своїм добром і любов'ю. Але диво – реально, традиції живі, і не тільки у вечір перед Різдвом. Вони супроводжують нас все життя, потрібно тільки відкрити свої очі і серце, дозволити добра увійти в свою душу. Я мрію, щоб цей концерт допоміг людям пронести вогонь добра в душі не тільки на Різдвяні свята, а і через все своє життя, адже це залежить лише від нас самих", – каже Тіна.

Раніше артистка поділилася серією незвичайних кадрів.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.

На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера. », – йдеться на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам.

Нагадаємо, Кароль підірвала мережа відвертим чином

Як повідомляла Politeka, Кароль звела з розуму спокусливим нарядом

Також Politeka писала, що Тіна Кароль шокувала своєю красою у повітряному платті