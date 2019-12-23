Відома російська співачка Тетяна Котова, яка була учасницею української групи ВІА Гра похвалилася новим знімком, який нікого не зміг залишити байдужим

Про це пише Politeka з посиланням на сторінку в Instagram знаменитості.

На фото співачка засвітила ідеальну фігуру в білому топі і трусиках, а зверху вона накинула на плечі джинсову курточку. Котова не дивиться в кадр, а лише мило посміхається.

«Як завжди, в кінці року всі підбивають підсумки. А я хочу просто побажати, щоб кожна з нас могла танцювати на Мальдівах, в оточенні гарних подруг», - побажала своїм фанатам Котова.

Шанувальники захопилися побажаннями артистки і закидали її відповідними поздоровленнями в коментарях під фото:

«Даєш всім таку бомбическую фігуру!», «Спасибі велике 😊 І вам щасливих свят 😘 І нехай всі ваші мрії не перестають виконуватися!❤️», «Це ж ідеально Їсти мандарини з подругами і танцювати на Мальдівах 😂👌🏽🔥 Дочекалася я це фото нарешті 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💪🏼🌹❤️ Уууух! 🤪 Ідеальна, гаряча Танюша 🙃😘», «Ох, як буде здорово, якщо мрії збудуться🖤», - пишуть в коментарях.

Раніше Тетяна Котова показала жінкам, як одягатися при цьому чи кожна зможе виглядати так ефектно, як сама артистка.

На новому опублікованому відео, дівчина грайливо і невимушено змінює вбрання один за іншим і широко посміхається:

«Прямо з офісу на новорічний корпоратив без підготовки? Ну вже ні, я підготувала ідеї на всяк випадок😉💕

Стримані і святкові образи з джинсової блузкою…», - підписала відеоряд артистка.

На кадрах знаменитість засвітила свої апетитні форми - стегна і груди зокрема, а також стрункі ніжки. Фанати вже так звикли до відвертих публікацій співачки, що стали писати короткі і схожі на свої попередні коментарі - але в основному мова йде про неймовірної привабливості Тетяни Котової.

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