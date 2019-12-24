Колега Євгена Петросяна розгубилася, коли дізналася про його весілля з молодою коханкою

Про це пише Стархит.

Ведуча програми "Аншлаг" Регіна Дубовицька вже 32 роки радує глядачів своїми жартами. Вона стримана людина і серйозно міркує про сімейні цінності.

Але новина про весілля Євгена Петросяна з молодою коханкою Тетяною Брухуновою її застала зненацька.

«Мені шкода дівчат, які зважилися на такий крок. А що про мужиків говорити: їм вже пора відлітати на небо», заявила Дубовицька, натякаючи на Петросяна.

Що стосується шлюбу Алли Пугачової і Максима Галкіна, то гумористка називає його показовим.

«Дуже рідко таке буває, дай Бог кожному», — додала вона.

Телеведуча Лєра Кудрявцева спробувала пожартувати над Регіною Дубовицькою у своїй програмі і нібито зачитала листа від людей, серед яких нібито виявилася якась Олена С.

«Мій чоловік пішов до молодої! Що робити?», - запитала вона відповіді у зірки.

«Олені З я нічого порадити не можу. Думаю, що їй зараз стало легше жити на світі. Всього найкращого», - з сарказмом відповіла Дубовицька.

Раніше ми писали, що Тетяна Брухунова днями натякнула своїм передплатникам про таємне весілля. Справа в тому, що жінка опублікувала на своїй сторінці фото весільного букета - ефектні білі півонії на дамському столику.

А на вихідних скандально відома пара, ймовірно, відзначала якийсь сімейне свято. 30-річна дружина коміка приготувала з такої нагоди торт-сметанник «Ніжність».

Пізніше ми повідомляли про те, що Тетяна Брухунова накинулася на шанувальників після появи чуток про таємне весілля з Петросяном.

«Всім озлобышам, що сьогодні з раннього ранку атакували мене прокльонами і побажаннями якнайшвидшої смерті бажаю міцного здоров'я і щастя!», написала Тетяна у своєму Instagram.

У коментарях під публікацією трапилася словесна перепалка. Одна з передплатниць Тетяни запитала, що ж сталося.

Їй відповіла інша інтернет-користувачка: «Тетяна вийшла заміж за Петросяна». На що Брухунова досить різко відповіла: «Ви так впевнено пишете про цьому, наче свічку тримали».

Нагадаємо, коханка Петросяна виявилася власницею елітного майна.

Як повідомляла Politeka, фанатів налякало нове фото Петросяна, чия коханка чекає дитину.

Також Politeka розповідала, що у Петросяна знайшовся спадкоємець «на стороні».