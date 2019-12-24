Відомий російський гуморист Максим Галкін висловився про президента Росії Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net, Максим Галкін дав масштабне інтерв'ю у програмі "А поговорити?" на Youtube-каналі і відверто розповів, що думає про президента Росії Володимира Путіна (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я думаю, що "цар батюшка" знає все, що відбувається в нашій країні. І якщо його щось влаштовує значить це його погляд на ці речі. Перевчити дорослу людину, яка стільки років очолює країну неможливо. Та й у мене не було таких можливостей приватно палити серце "царя батюшки". Я кажу про великі концерти, там День міліції або військ", - зазначив гуморист.

Крім того, він згадав час, коли виступав на "Слов'янському базарі" його намагалися обмежувати у жартах про Олександра Лукашенка, але Галкін зробив навпаки і сказав все, що про нього думає.

Тому гуморист вважає, що нема чого боятися, якщо обрав таку професію, то продовжуй жартувати про все навколо, навіть якщо це президент якоїсь держави.

"Це те ж саме, як сказати хірургові: "Давай ти будеш сьогодні робити операцію, але ми тобі не скальпель дамо, а вилку". Якщо є захід, де сидить президент і виходить гуморист, то неможливо не жартувати про нього. Я не розумію цього страху, який є у гумористів. Камон, чого боятися? Нафіга цим займатися, якщо ти не можеш пожартувати?", - вважає Галкін.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

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