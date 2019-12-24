Відомий російський гуморист Максим Галкін висловився про президента Росії Володимира Путіна
Як повідомляє Politeka.net, Максим Галкін дав масштабне інтерв'ю у програмі "А поговорити?" на Youtube-каналі і відверто розповів, що думає про президента Росії Володимира Путіна (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
"Я думаю, що "цар батюшка" знає все, що відбувається в нашій країні. І якщо його щось влаштовує значить це його погляд на ці речі. Перевчити дорослу людину, яка стільки років очолює країну неможливо. Та й у мене не було таких можливостей приватно палити серце "царя батюшки". Я кажу про великі концерти, там День міліції або військ", - зазначив гуморист.
Крім того, він згадав час, коли виступав на "Слов'янському базарі" його намагалися обмежувати у жартах про Олександра Лукашенка, але Галкін зробив навпаки і сказав все, що про нього думає.
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Тому гуморист вважає, що нема чого боятися, якщо обрав таку професію, то продовжуй жартувати про все навколо, навіть якщо це президент якоїсь держави.
"Це те ж саме, як сказати хірургові: "Давай ти будеш сьогодні робити операцію, але ми тобі не скальпель дамо, а вилку". Якщо є захід, де сидить президент і виходить гуморист, то неможливо не жартувати про нього. Я не розумію цього страху, який є у гумористів. Камон, чого боятися? Нафіга цим займатися, якщо ти не можеш пожартувати?", - вважає Галкін.
Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.
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