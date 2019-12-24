Букінгемський палац 24 грудня випустив попередній анонс щорічної різдвяної промови королеви Єлизавети II

Відзначається, що мова вже записана "Бі-бі-сі" в Віндзорському замку, і транслюватиметься у Великобританії на Різдво, передає Politeka.net з посиланням на закордонні ЗМІ.

У своєму зверненні до громадян, Єлизавета II назвала 2019-й рік "складним" і торкнулася проблемних для її сім'ї тем, при цьому висловивши надію.

«Маленькі кроки, зроблені у вірі і надії, можуть подолати давні і сильні розбіжності, щоб принести гармонію і розуміння... Шлях, звичайно, не завжди гладкий, а іноді і цей рік міг здатися досить складним, але маленькі кроки можуть змінити світ», - процитували королеву британські ЗМІ.

Користувачі мережі припустили, що ці слова є відсиланням до безлічі скандалів, які переслідували королівську сім'ю в 2019 році, починаючи від зв'язку принца Ендрю з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном і закінчуючи ворожнечею Меган Маркл і принца Гаррі з британськими таблоїдами.

Щодо останніх особливо в очі кидається кадр з виступу Єлизавети ІІ. Так, на столі перед нею розставлені кілька фото в рамках: Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми, принца Чарльза і Камілли, принца Філіпа і її покійного батька, короля Георга VI. Очевидно, що деяких не вистачає - наприклад, Маркл і принца Гаррі з сином Арчі. Відсутність фото для багатьох означає те, що королева показала цим жестом справжнє ставлення до молодої сім'ї.

Про те, що між королевою і Маркл склалися натягнуті відносини обговорює весь світ. Можливо, останньою краплею стало те, що герцоги Сасекські, всупереч традиціям, зустрічатимуть Різдво не у колі королівської родини, а в Канаді з матір'ю Маркл.

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилася різдвяна листівка Меган Маркл, принца Гаррі і маленького Арчі. Семимісячний малюк став головним героєм в кадрі. Арчі повзком наблизився до об'єктиву, а на задньому фоні за ним з широкими усмішками спостерігають батьки - миле новорічне фото. Користувачі мережі не змогли стримати щирого зворушення.

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