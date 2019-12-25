Дітей російських артистів Алли Пугачової і Максима Галкіна народила сурогатна матір

Про цей факт відомо давно, але нещодавно щасливий батько в інтерв'ю на Youtube-каналі "А поговорити?" розповів деталі вибору жінки для настільки відповідальної справи, пише Politeka.net.

Варто відзначити, що деякі сприйняли в вороже новину про сурогатне материнство, однак Галкін не бачить в цьому нічого поганого.

За словами артиста, він з дружиною не був знайомий з жінкою особисто. Вона також не знала для кого народжує, адже все було в умовах повної анонімності.

Як зазначив чоловік Пугачової, сурогатна мати була дуже відповідальною і їм з дружиною пощастило.

Вибирати сурогатну мати допомогли фахівці. Зірки активно вивчили анкети, подивилися відео з жінками.

"Вона тебе не бачить, але знає, що розмова з нею записується на відео. А ти його дивишся, знаєш його біографію, в яких умовах живе. У цьому немає ніякої неправди або прихованого чогось", - розповів Галкін.

Людина відкрито розповідає про себе і дає точну інформацію.

На питання, в який момент у Максима народилися батьківські почуття, гуморист відповів - такі почуття виникають, коли людина доросла. На думку артиста, 20-25 років - це занадто рано для батьківства.

"У мене з'явилися діти в 37 років, це саме воно. Я відразу вмить зійшов з розуму по цим дітям. Не пов'язано ніяк ходить поруч вагітна чи ні. Це тільки усвідомлене почуття», - розповів Галкін.

Раніше ми писали, що Максим Галкін висловився про президента Росії Володимира Путіна.

"Я думаю, що "цар батюшка" знає все, що відбувається в нашій країні. І якщо його щось влаштовує значить це його погляд на ці речі. Перевчити дорослу людину, яка стільки років очолює країну неможливо", - повідомив артист.

Нагадаємо, відома українська співачка Світлана Лобода з'явилася в компанії Максима Галкіна на одній з передач по російському телебаченню.

На першому фото Світлана сперлася на плече Максима. Лобода вибрала для вечора золотисту блузку, а також шкіряні штани. На програмі також був присутній Філіп Кіркоров, Артур Пирожков та інші зірки російської естради.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

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Також Politeka писала, що Галкіну готують покарання у Росії з-за висловлювання про Путіна