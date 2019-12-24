Відома українська виконавиця Світлана Лобода вразила відвертим вбранням на офіційній зустрічі
Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.
«З днем народження, Дімочка! Будь щасливий! І натхненний!», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Лобода позує разом з іншим російським виконавцем Дімою Біланом. Однак українці не змогли висловити свою думку про відверту сукню співачки, яке підкреслює її соковиті форми.
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Кадри Лобода опублікувала в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах.
Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.
В цей раз співачка показала в розділі Сторі частина зборів перед концертом. Як відомо, артистка незважаючи на щільний графік, активно займається собою і не забуває про своїх тренуваннях.
Так, зірка показала, як збиралася в гримерці на черговий концерт. Співачка позувала стоячи перед дзеркалом і розглядаючи свій макіяж. Варто відзначити, що останнім часом співачка віддає перевагу яскравий макіяж з акцентом на червоні губи. На наступних кадрах співачка показала, як поспішає на виступ, не забуваючи при цьому робити фото.
Раніше артистка здивувала користувачів незвичайними кадрами з вулиці. Зірка позувала біля тематичного арт-об'єкта у відвертому вигляді – Світлана показала повітряний шпагат, прикривши обличчя. Сама зірка виглядала досить стильно і помітно.
Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.
Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.
Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.