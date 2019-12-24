Известная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила откровенным нарядом на официальной встрече

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

«С днем рождения, Димочка! Будь счастлив! И вдохновлен!», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Лобода позирует вместе с другим российским исполнителем Димой Биланом. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение об откровенном платье певицы, которое подчеркивает ее сочные формы.

Кадры Лобода опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях.

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

В этот раз певица показала в разделе Стори часть сборов перед концертом. Как известно, артистка несмотря на плотный график, активно занимается собой и не забывает о своих тренировках.

Так, звезда показала, как собиралась в гримерке на очередной концерт. Певица позировала стоя перед зеркалом и рассматривая свой макияж. Стоит отметить, что в последнее время певица предпочитает яркий макияж с акцентом на алые губы. На следующих кадрах певица показала, как спешит на выступление, не забывая при этом делать фото.

Ранее артистка удивила пользователей необычными кадрами с улицы. Звезда позировала возле тематического арт-объекта в дерзком виде – Светлана показала воздушный шпагат, прикрыв лицо. Сама звезда выглядела достаточно стильно и приметно.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.