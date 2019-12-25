Українська співачка Світлана Лобода здивувала незвичайним знімком серед "колон грецького палацу"
Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому вона постала без одягу, блиснувши ідеальними формами. Так, на співачці чорний відрядний купальник. Світлана прийняла пікантну позу для вдалого кадру: вона вигнула спинку, спокусливо випнувши свою "п'яту точку", одну руку підняла догори, доторкнувшись до колони, а іншою прикрила очі.
"Ми будували цей казковий будинок І логіки не давалася любов ........ (продовжуй....)
#сказочнийдом #soldout", - підписала знімок зірка.
Коментуючі прийшли в невимовний захват від гарячого кадру, засипавши співачку захопленими відгуками.
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"знесло мій даах, коли я побачила Світууу"
"Все нижче і нижче цілуй мене ніжно знесло мій дах побудь зі мною ніжно ❤️❤️🔥🔥🔥обожнюю цю пісню"
"у цієї дівчини ноги відбій ну інше відбій"
"хто сказав, що богиня краси Афродіта?? ці люди вас не бачили.. 😂"
"Шикарне тіло🔥🔥🔥"
"Тільки пісня вийшла з голови 😅 І Світлана знову нагадала 👌🏼"
"Ці ноги 😻🔥"
Нагадаємо, до виходу нового альбому Лободи у Москві встановили незвичайний арт-об'єкт. Співачка поспішила сфотографуватися на його фоні.
«В честь виходу мого альбому «SOLD OUT» встановлено арт-об'єкт в самому центрі Москви — парку мистецтв «Музеон». Знімай фото і викладай з хештегом #SOLDOUTнаМузиці. Геолокація відзначена над фото 📍», – підписала знімок артистка.
Раніше ми повідомляли, Лобода захопила мережу кадром з гримерки. Вона готувалася до концерту і не втрималася, щоб не похвастасться своїм ідеальним зовнішнім виглядом. В очі відразу кидаються дивовижні червоні губи артистки. Також неможливо не помітити чарівну зону декольте.
Крім того, ми писали, Світлана вразила фото в пікантній позі з розсунутими ногами. Співачка займалася спортивними вправами в чорних лосинах і світлому топі.
Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.
Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.