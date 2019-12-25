Зірка "Квартал 95" Катерина Нікітіна опублікувала фото, на яких запропонувала знайти п'ять відмінностей

Артистка з'явилася в екстремально короткому блискучому платті, витончених туфельках і колготках, пише Рoliteka.net. Наряд ідеально підкреслив фігуру артистки і продемонстрував стрункі ніжки, так і хочеться крикнути: "Просто вау!".

Завершили образ Катерини волосся зібране у хвіст і хвилями.

На знімку зірка робила вигляд, що співала, а у пості запропонувала підписникам відшукати кілька відмінностей.

За годину публікация зірки "Жіночого Кварталу" зібрала понад 1000 лайків та багато коментарів, які стосувалися знайдених відмінностей. Також один із користувачів залишив комплімент.

"Цей раз, дуже легко", " Браслет на нозі і кінчик мікрофона, все, що я знайшов🤘", "Неймовірна😍", "Браслет на нозі і кінчик мікрофона, все, що я знайшов", "Тінь, мікрофон, палець, туфля, стеля!", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна "запалила" у несподіваному місці. Так, зірка в шкіряних штанях, блузці з вирізом і розпущеним волоссям раділа своїм успіхам вона станцювала імпровізований танець, який ознаменував захист її диплома:

«🔥🎓🔥 Все! Так! Ура! Диплом захищений!✅ Нарешті, як я цього чекала)

Хух)», - підписала зірка ТБ своє нове відео, опубліковане в мережі.

Далі Нікітіна подякувала усім причетним за допомогу і підтримку.

Шанувальникам дуже подобається безпосередність гарячої блондинки - хто б ще так запалив у стінах інституту, вони вітають її в коментарях з подією і пишуть про красу дівчини.

Нагадаємо, нещодавно Нікітіна зізналася, що не проти побавитися на камеру - дівчина підкреслила всі переваги своєї спортивної фігури під час запального танцю.

Спочатку на відео глядач бачить Катерину скромну і навіть кілька затиснуту в своїх рухах, через секунду вона вже відривається по повній в яскравому комбінезоні з V-подібним вирізом, а також чорних колготках і взуття на підборах.

Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна вразила шанувальників відвертим фото.

Так на новому «загадковому» опублікованому кадрі знаменита комік і спортсменка показала свій силует в напівтемряві.

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