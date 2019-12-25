Зірка "Квартал 95" Катерина Нікітіна опублікувала фото, на яких запропонувала знайти п'ять відмінностей 

Артистка з'явилася в екстремально короткому блискучому платті, витончених туфельках і колготках, пише Рoliteka.net. Наряд ідеально підкреслив фігуру артистки і продемонстрував стрункі ніжки, так і хочеться крикнути: "Просто вау!". 

Завершили образ Катерини волосся зібране у хвіст і хвилями. 

На знімку зірка робила вигляд, що співала, а у пості запропонувала підписникам відшукати кілька відмінностей. 

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За годину публікация зірки "Жіночого Кварталу" зібрала понад 1000 лайків та багато коментарів, які стосувалися знайдених відмінностей. Також один із користувачів залишив комплімент. 

"Цей раз, дуже легко", " Браслет на нозі і кінчик мікрофона, все, що я знайшов🤘", "Неймовірна😍", "Браслет на нозі і кінчик мікрофона, все, що я знайшов", "Тінь, мікрофон, палець, туфля, стеля!", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна "запалила" у несподіваному місці. Так, зірка в шкіряних штанях, блузці з вирізом і розпущеним волоссям раділа своїм успіхам вона станцювала імпровізований танець, який ознаменував захист її диплома:

«🔥🎓🔥 Все! Так! Ура! Диплом захищений!✅ Нарешті, як я цього чекала)
Хух)», - підписала зірка ТБ своє нове відео, опубліковане в мережі.

Далі Нікітіна подякувала усім причетним за допомогу і підтримку.

Шанувальникам дуже подобається безпосередність гарячої блондинки - хто б ще так запалив у стінах інституту, вони вітають її в коментарях з подією і пишуть про красу дівчини.

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🔥🎓🔥 Всё! Да! Ура! Диплом защищён!✅ . Наконец-то, как я этого ждала) Хух) Спасибо @go_evgen за все!!!!! Вы лучший ДЕКАН за всю историю человечества!☝🏻❤️ Без Вас я бы не смогла учиться с удовольствием☝🏻 Я довольная как слон!😅 В-83 ✅ 2 образование done ✅ Господи, я могу писать очень много, слишком на эмоциях!🤪 Хочется всех обнимать и целовать)😘♥️ На мне идеальная рубашка от @tm_cherkassky , спасибо 😍 . . квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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Нагадаємо, нещодавно Нікітіна зізналася, що не проти побавитися на камеру - дівчина підкреслила всі переваги своєї спортивної фігури під час запального танцю.

Спочатку на відео глядач бачить Катерину скромну і навіть кілька затиснуту в своїх рухах, через секунду вона вже відривається по повній в яскравому комбінезоні з V-подібним вирізом, а також чорних колготках і взуття на підборах. 

Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна вразила шанувальників відвертим фото.

Так на новому «загадковому» опублікованому кадрі знаменита комік і спортсменка показала свій силует в напівтемряві.

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