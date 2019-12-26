Зірка показала, як вирушила на відпочинок до сім'ї і прикрасила ялинку

Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася перед черговим виступом, пише Politeka.

Цього разу зірка показала, як вирушила на відпочинок до сім'ї і прикрасила ялинку. Вона розповіла, що в цьому році віддала перевагу живим лісовим красуням, правда, зібраним з гілок. Після в розділі Сторі Леся показала ці самі ялинки в двох варіантах – маленьку й велику.

На основній сторінці в Instagram Никитюк також показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала, як розважається зі своїм домашнім улюбленцем Рафчиком.

Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позувала біля каміна і прикрашеної ялинки. На провідній – рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.

"Ше довго чекати тієї Новий рік? Рафік побачив тазік олів’є. Ще довго чекати Новий рік?" – пише Никитюк.

Користувачі зірки тут же взялися коментувати жартівливий пост зірки.

Також Леся показала не тільки незвичайний кадр в образі зі сміливим декольте, але і дійсно унікальні і яскраві кадри, зняті під час зйомок шоу "Ле-маршрутка". Під час шоу Никитюк показала унікальні місця України, які варто дізнатися і де варто побувати кожному жителю країни.

«Якщо мене запитають: "Що ти зробила для своєї країни?", я відповім: "Я показала! І я навіть не знаю, чи оцінить хтось мої старання і всієї нашої команди. Я знаю, що своє не люблять. Чомусь так склалося! Всі завжди хочуть закордонне. Напевно, це бажання залишилося ще з СРСР. "Мамо, привези жуйку закордонну, з переснимачкой, щоб на руку, турецький светр... і бананів!". Я банани спробувала років на 10! А тепер вони під Києвом ростуть. Так можливо пора полюбити своє?» – написала Никитюк під постом.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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