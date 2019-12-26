На офіційній сторінці групи "ВІА Гра" в Instagram з'явилося відверте фото однієї з солісток
Так, співачка Ольга Меганська з'явилася в красивому мереживному топі, який підкреслив її пишні груди, пише Рoliteka.net. Також на дівчині були штани кольору какао.
Зірка дивилася в камеру і мило посміхалася. Волосся співачки струменіло легкою хвилею. Дівчина нагнула голову вбік, роблячи образ витонченішим, від цього стає гаряче.
"Поділіться в коментарях найулюбленішим новорічним фільмом 🎄", - поцікавилися у пості.
За 40 хвилин публікація зібрала майже 500 лайків і багато коментарів, в яких люди ділилися назвами своїх улюблених святкових стрічок.
Нагадаємо, солістка групи ВІА Гра Еріка Герцег показала новорічне відео.
На кадрах зірка в червоній кофті з відкритим плечем. Можна помітити, що Еріка забула про білизну. Знаменитість позує на камеру і щось шепоче глядачам.
"Будьте щасливі, ніколи не сумуйте! Бережіть себе і одне одного", - написала Герцег.
Раніше повідомлялося, що солістка "ВІА Гри", Ольга Меганська, показала себе в трусиках і чорних панчохах.
Дівчина вирішила зробити типове селфи біля дзеркала – на ній чорне вбрання, топ або щось в цьому роді, нижня білизна «з високою талією» і чорні колготи. Артистка, схоже, що зробила знімок в гримерці, її волосся акуратно покладено, на повіки знаменита стрілка а-ля «цариця Клеопатра»:
«Макіяж Клеопатри… Мені йде?⠀
до Речі, у планах перейти повністю на етичну косметику. Буду користуватися старою поки…», - підписала артистка фото.
Нагадаємо, на опублікованому спільному фото "ВІА Гри", блондинка, брюнетка і, ймовірно, кучерява шатенка - Еріка Герцег, Ольга Меганська і Уляна Синецька - здивували публіку своїм зовнішнім виглядом.
На знімку дівчата трохи попустували - випили шампанського і, нібито, поспілкувалися в дружній обстановці.
Дівчата здивували цього саме разу умовною скромністю, бо публіка звикла бачити їх у кричущих відвертих нарядах або без одягу взагалі.
На цей раз Еріка віддала перевагу класичну блузку під горло і підібрала волосся, Уляна була в топі і сорочці, а Ольга вся в чорному вбранні.
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