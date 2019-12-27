Відомий український танцюрист і суддя «Танців з зірками» Влад Яма змусив одну зі своїх колег «прикрити красу»
Як повідомляє Politeka, знімками чоловік поділився в Instagram.
«Не ховайте очі як я на другому фото, не прикривайте красу як на третьому, не стійте в тіні сильної людини як на четвертому. А дивіться Кубок Президента як я на п'ятому фото дивлюся в камеру. І посміхайтеся як на першому, і не тільки сьогодні», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Влад Яма позує в оточенні Катерини Кухар та Наталії Могилевської. На одному зі знімків остання елегантно прикриває свої ноги.
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Уточнимо, що разом з ними позує і український виконавець Сергій Бабкін.
Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Наталя Могилевська заінтригувала мережа різкими змінами у зовнішності. Кадри вона опублікувала в Instagram.
«Дитячий день», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованому відео Могилевська позує в шапці з вушками, які гарно рухаються. Однак шанувальники дівчата звернули увагу на її зовнішній вигляд.
«Я не дізналася Могилевську», «Бабуся», «У циган в пробці купила ? Одягнути так собі ідея», «як бабка стара», «ТОВ не дізнався», «Боже мій! Хто це?», «Ну не гарно ж. Як бабуся у хустці», «Так, Натуля зовсім старенька вже...року не дінеш нікуди...», - пишуть вони.
Нагадаємо, квітуча Могилевська здивувала особистими кадрами
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