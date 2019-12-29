Люди вважають, що у знаменитостей немає проблем, але насправді зірки часто впадають у депресію, що не може не позначитися на їх зовнішності
Деякі артисти морять себе голодом,щоб досягти ідеальної фігури. Ось кілька з них:
20-річна дочка артистів Джонні Деппа і Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп, вже знімається у фільмах і стала моделлю, пише graziamagazine. Зірка зізнавалася, що череза стрес перестала їсти. В результаті з 17 років вона бореться з анорексією.
Голлівудська знаменитість Анджеліна Джолі стала дуже худою кілька років тому. Актриса стала втрачати вагу після смерті матері. Зірка позбавляла себе їжі як би в покарання.
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Колишній чоловік Бред Пітт, розповів, що Джолі багато разів падала в голодні непритомності. У той час артистка важила всього 40 кілограмів.
Сама актриса розповідала, що їжа стала викликати у неї відразу після подорожей по голодній Африці.
Колишню співачку Вікторія Бекхем часто звинувачують у надмірній худорбі. Але їй все одно на нападки і вона наполегливо оберігає свою фігуру від зайвих кілограмів.
Американська актриса Тара Рід довела себе до страшного виснаження. Зірка спеціально демонструє свої "кістки" у відкритих сукнях.
Актриса Демі Мур завжди виглядала чудово, однак через депресію довела себе до "нервової анорексії". Це сталося після розставання з актором Ештоном Катчером.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі разом з іншими артистами фільму "Вічні" провели різдвяну вечірку.
Актриса з'явилася на фотографіях разом з Сальмою Хайєк та іншими зірками.
Для свого виходу Джолі вибрала чорне вбрання, що демонструє її спинку і підкреслює красиву фігуру, одним словом: "Ух, яка!". Артистка веселилася з колегами.
Фотографії з вечірки з'явилися у фан-групах Енджі. Знаменитість спілкувалася з людьми, і судячи по знімках, змогла їх розвеселити.
Раніше ми писали, що влітку папараці вдалося зробити відверті кадри з відпочинку дочки голлівудського актора Джоні Деппа Лілі-Роуз і її бойфренда.
Знімки закоханої пари з'явилися в мережі. На них Лілі-Роуз Депп разом з 23-річним актором Тіматі Шаламе відпочивають і засмагають на яхті.
Нагадаємо, фу дочки Деппа і її хлопця на яхті підірвали мережа: гаряча парочка
Як повідомляла Politeka, Джолі вразила скандальним чином у новій фотосесії: "з одягу тільки фата".
Також Politeka писала, що Джолі наздогнала смертельна небезпека прямо під час зйомок: «довелося…», подробиці.