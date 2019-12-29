Артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ

Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантне вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блестнула формами латексному вбранні темно-синього кольору. На руках виконавиці можна помітити «татуювання», які, за словами Насті "малювала сама Полякова".

Зазначимо, знаменитість приміряла перуку і постала з гладким чорним волоссям довжиною трохи нижче плечей. На одному з фото Настя забралася на суддівський стіл і прийняла зухвалу позу, присівши.

«Покажи їм, дитинко 🔥🔥🔥», «Я якрас дивлюся Стьобі і я вас там усіх бачу дуже гарна ти Настя», «Богиня дискотеки 💓🤗», «Крутезна🔥🔥🔥🔥», «Лучшаааая❤️❤️❤️❤️», «Агооонь🔥🔥🔥🔥🔥», «Текууу💦💦», «Коли наступній хіт ?🔥😉», «Як раз зараз дивлюся😍😍😍», «Малаа,ти найкраща», – пишуть шанувальники.

До цього артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блестнула формами в мереживній боді, розшитим камінням і доповненим чорного кольору накидкою. Свій вражаючий образ артистка доповнила блискучим макіяжем, а волосся зібрала в ефектний кінський хвіст.

«Отримати нагороду особливо приємно, коли це народна премія @xfactorstb в номицации «улюблена четвірка суддів» ♥ ️ спасибі за вашу любов 🙏🏻», – пише Настя під новим постом в Instagram.

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