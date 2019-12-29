Актриса Евеліна Бльоданс прихвастнула жаркими фото

Вже літня артистка продемонструвала відмінну фізичну форму. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Евеліни Бльоданс.

Так на новій опублікованої нею добірці фото, Бльоданс позує в басейні на білому надувному драконі. Відкритий роздільний купальник з верхом на шнурівці - чудово сів на стрункій артистці.

Шанувальники перед новим роком "удостоїлися" цілої серії опублікованих відвертих знімків від актриси - на кадрах видно обриси і не тільки її грудей, стрункі ноги, підтягнутий живіт артистки. Єдине, що "видає" вік Бльоданс, а їй не мало, не багато, 50 років, так це її обличчя - як не крути, але навіть при наявності коштів, належного догляду і не виключено, що пластики - янгольського молодого личка без зморшок вже не вийде.

Але шанувальники все одно пишуть про нев'янучу красу артистки і віддають їй належне - не кожна жінка так чудово виглядає вже в солідному віці.

Раніше ми писали, Бльоданс похвалилася кадрами в білому купальнику. Пишні груди ледве-ледве вмістилася у чашечках. Від такого неможливо відвести погляд.

«Красоточка!», «Непогано,непогано. І Евеліна виглядає і пляж і шикарне море», - писали в коментарях.

Також ми повідомляли, Бльоданс прокоментувала те, що потрапила в Україні в "чорний список". Міністерство культури збільшило перелік діячів культури "нон-грата" в нашій країні.

"Ви знаєте – я не поділяю, де Україна, а де Росія. Я "чайник" в політиці і не розумію, що відбувається. Так, я сказала якось, що Крим ніколи не був Україною – так я від своїх слів не відмовляюся. Я народилася в Криму, закінчила там школу і ні для кого не секрет, що українською мовою в Криму розмовляли одиниці", - заявила вона.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс розкрила найстрашнішу таємницю свого життя.

Як повідомляла Politeka, новий коханий Евеліни Бледанс годиться їй в сини: опубліковано фото.

Також Politeka писала, що Хабенський потрапив у скандал через сина Бледанс.



