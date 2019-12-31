Красуня-дружина українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, постала в діловому, але в той же час, у відвертому образі

Відповідне фото дружина артиста опублікувала на сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Ірина зробила селфи в дзеркало. Дівчина позувала у піджаку, з-під якого виднілося оголене тіло. Образ дружина співака доповнила модним великим ланцюгом на шиї.

Красуня закинула хвилясте волосся набік і пильно подивилася в дзеркало. Макіяж Ірини - з акцентом на очі.

"Прекрасний 2019! Спасибі тобі за все 🙏🏽♥️❤️♥️♥️", - написала дружина артиста.

За день пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Це щось 🔥🔥🔥", "Ти небезпечна, це безумовно♥♥♥", "Красуня", "Дуже була рада зустрічі😍", "Дякую вам,за те,що робите 🙏 !!! Успіхів у всіх починаннях 🌷🌷🌷", "Ви шикарна жінка 😍😍😍", "Ви така красива", "Які очі у вас", "Боже ви така на фотографії і в житті така красива 💗💗💗", "🔥 прям не впізнала😍🔥", "Як укладку робиш? пучок або на стайлер?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 33-річний український співак і танцюрист Дмитро Монатік зі своєю командою не по-дитячому розбурхав на зйомках новорічного "Кварталу".

Кадрами з виступу поділилася у своєму мікроблозі в Instagram дружина Монатіка, Ірина, а також знімки виклали на офіційній сторінці співака в соцмережі.

Монатік постав в симпатичному образі: вузьких темних штанях, білому піджаку і чорному капелюсі.

Раніше ми писали, що дружина Монатіка поділилася новими фото, в якому похвалилася своїм цікавим нарядом.

Руда красуня з'явилася в ультра чорному образі.

Ірина позувала в гольфі, шкіряній міні-спідниці і кросівках. Доповнюють стильний наряд колготки, які ідеально підкреслили ніжки дружини артиста.

Пишна зачіска і сережки-кільця завершили образ Ірини.

"В ніч з четверга на п'ятницю - все збувається 🌟♥️🌝", - написала дівчина.

Раніше повідомлялося, що дружина Монатіка поділилася знімком з США.

В кадрі красуня позує посеред вулиці, з численними екранами.

Позаду Ірини виднілися хмарочоси. Дівчина посміхалася і виглядала щасливою.

Нагадаємо, розкішна дружина Монатіка похвалилася формами в чорному вбранні: "Боже, яка ти..."

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