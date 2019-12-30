Легендарній російській співачці Аллі Пугачовій ні в якому разі не можна виходити на сцену в її стані

Таку думку висловив музичний критик Сергій Сосєдов під час шоу Лери Кудрявцевої та Оскара Кучери "Зірки зійшлися". Також він прокоментував останні виступи Примадонни.

Один з виступів Пугачової відбувся в квітні 2019 року, коли співачка вирішила дати грандіозний сольний концерт в Кремлівському палаці з нагоди свого ювілею. Аналогічний концерт Пугачевая дала в Мінську в листопаді.

Музичний критик Сергій Сосєдов відомий своєю любов'ю до творчості Алли Пугачової. Але цього разу він заявив, що співачці і зовсім не треба було виступати.

"Пугачова вже ледве дихає. Дуже сумне видовище, коли вона на сцені. Ми бачимо неміч. Це неможливо дивитися. Бачу ефіри, трейлери. Вона ледве стоїть на кадрах. Артист не має права виходити до глядача немічним. Потрібно повага до професії", – зазначив Сосєдов.

Також раніше повідомлялося, що Алла Пугачова сильно захворіла на тлі новин про смерть її близької подруги Галини Волчек.

Також відомо, що раптову смерть народної артистки Галини Волчек важко переносять і діти примадонни, для яких вона стала справжньою бабусею.

Чоловік примадонни Максим Галкін відкрив таємницю на похоронах Галини Волчек і розповів, чому його дружина не прийшла попрощатися з подругою.

За його словами, у неї різко погіршився стан здоров'я і Алла Пугачова залишилася вдома.

"У неї сильно піднявся тиск. Вона не може фізично знаходитися тут", - додав чоловік примадонни.

Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова виявилася проти Ольги Бузової на "Новорічному вогнику".

Примадонна звернулася до продюсера Ігоря Крутого з проханням не запрошувати інстадіву на програму. Як виявилося, Пугачова обурюється відвертій поведінці Бузової.

Проте зараз відомо, що виступи Бузової будуть показуватися в новорічні свята по різним телеканалам.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.