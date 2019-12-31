Російська балерина Анастасія Волочкова продемонструвала свою фігуру в одному купальнику

Зірка в своєму Instagram повідомила, що знаходиться в Пхукеті (Таїланд), пише Рoliteka.net. Балерина з'явилася в одному рожевому крихітному бікіні на пляжі, прямо на березі моря. Волочкова виставила вперед струнку ніжку і посміхнулася.

По всій видимості, балерина вже встигла зануритися, адже волосся її мокре.

"Нарешті! Пляж!🌴🙏❤️🌺 Я заслужила.🙏 Море, яхта, сонце, любов!❤️", - написала Анастасія.

Тільки приблизно за 40 хвилин пост зірки зібрав понад 4000 лайків табагато коментарів.

"Насть, ну куди так себе довела???", "пішла жара 😹😹😹", "Страх😆", "Настя ви розкішна дівчина!", "Реально, купальник не дуже (", "Супер ❤️❤️❤️❤️", "Це жах!", "пісок звичайно не мальдівський😂", "Богомол до ваших послуг", "З наступаючими святами!!! Здоров'я, щастя Вам любові🎉🎉🎉😘😘😘🎅🎅🎅🎅🎅", "❤️Море Анастасії пасує💕📚🌹", "Море, сонце і вода наші кращі друзі 🔥", "Купальник як з дівчинки 12 років зняла і натягнула на свої мосли", "Могутньо", "Яка краса! Настя оголосіть,що вільні і від кавалерів відбою не буде!" "Мені здається ви спеціально такі фотки виставляєте. Щоб коментарів було побільше. 😂", "...ну реально чому саме ця модель купальника вам подобатися, чому не одягнути у вигляді бюстгалтера верх, груди відразу стануть на своє місце", "Настя! Ну непристойно так ходити, навіть на пляжі в демократичному Phuket", "Ууууужжжааааасссс", "Купальник малуватий 😵", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, балерина предстала біля аеропорту "Домодєдово", звідки вирушила на відпочинок.

Вирядилася балерина досить строкато: хутряна шубка та сукню в підлогу, м'яко кажучи, не дуже доповнювали один одного. В руках артистка тримала букет білих троянд, а вінцем образу стали босоніжки, які вона взула явно не по погоді.

Користувачі мережі не залишилися байдужими і активно обговорили образ і ідею балерини. Деякі навіть засудили артистку.

Раніше ми писали, що Волочкова осоромилася, розмістивши фото в Instagram. На знімку зірка з'явилася з квітами, які, на думку користувачів, купила собі сама.

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