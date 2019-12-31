Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свою фигуру в одном купальнике

Звезда в своем Инстаграм сообщила, что находится в Пхукете (Таиланд), пишет Рoliteka.net. Балерина предстала в одном розовом крохотном бикини на пляже, прямо на берегу моря. Волочкова выставила вперед стройную ножку и улыбнулась.

По всей видимости, балерина уже успела окунуться, ведь волосы ее мокрые.

"Наконец-то! Пляж!🌴🙏❤️🌺 Я заслужила.🙏 Море, яхта, солнце, любовь!❤️", - написала Анастасия.

Только примерно за 40 минут пост звезды собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Насть, ну куда так себя довела???", "пошла жара 😹😹😹", "Страх😆", "Настя вы роскошная девушка!", "Реально, купальник не очень (", "Супер ❤️❤️❤️❤️", "Это жуть!", "песок конечно не мальдивский😂", "Богомол к вашим услугам", "С наступающими праздниками! Здоровья счастья любви Вам🎉🎉🎉😘😘😘🎅🎅🎅🎅🎅", "❤️Море Анастасии к лицу💕📚🌹", "Море, солнце, и вода наши лучшие друзья 🔥", "Купальник как с девочки 12 лет сняла и натянула на свои мослы", "Мощно", "Какая красота! Настя объявите,что свободны и от женихов отбоя не будет!", "Мне кажется вы специально такие фотки выставляете. Чтоб комментариев было побольше. 😂", "...ну реально почему именно это модель купальника вам нравиться, почему не одеть в виде бюстгалтера верх, грудь сразу встанет на свое место", "Настя! Ну неприлично так ходить, даже на пляже в демократичном Phuket", "Ууууужжжааааасссс", "Купальник маловат 😵", - написали пользователи сети.

Напомним, балерина предстала возле аэропорта "Домодедово", откуда отправлялась на отдых.

Вырядилась балерина довольно пестро: меховая шубка и платье в пол, мягко говоря, не очень дополняли друг друга. В руках артистка держала букет белых роз, а венцом образа стали босоножки, которые она предпочла явно не по погоде.

Пользователи сети не остались равнодушны и активно обсудили образ и идею балерины. Некоторые даже осудили артистку.

Ранее мы писали, что Волочкова оконфузилась, разместив фото в Инстаграм. На снимке звезда предстала с цветами, которые, по мнению пользователей, купила себе сама.

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