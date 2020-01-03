Зірка разом з нареченим постали у красивих образах

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь, наречена екс-віце-прем'єра України Павла Розенка, поділилася кадрами з коханим

Зірка ТБ деякий час назад опублікувала пост, в якому постала в красивому вечірньому платті рожевого кольору, пише Politeka.net.

Олена-Христина вирішила завершити образ маскою, яку часто підставляла до свого обличчя. Наречений також позував разом із коханою.

Розенко вибрав картатий піджак, білу сорочку, джинси та кросівки.

Пара показувала, як вона веселилася, позуючи на камеру і роблячи селфи.

"По першому фото ясно: з вибором нарядів проблем не було 😂😂😂😂😂🤩🎄🎄🎄🥳🥳🥳 З НАСТУПИВШИМ 2❤️2❤️!!!!🎉🎉🎉 Щоб був яскравим і незабутнім!🤩🤩🤩💃💃💃💫💫💫", - написала в пості дівчина.

Публікація за кілька годин зібрала майже 4000 лайків та багато коментарів.

"Найяскравіша новорічна зірка! 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩", "Баловниця)", "З новим роком", "Ви такі гарні❤️❤️❤️", "Супер ❤️❤️", "Коли аферисти ??Дуже чекаюю😌😊❤️", "А вам йдуть вбрання😂з Новим роком 🎄🥳", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно наречена Розенка виклала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram.

В кадрі вони з Розенко притиснулися один до одного особами і обидва дивляться, щасливі, прямо в об'єктив.

Задоволені посмішки, судячи з кадрів із відпочинку, ніколи не сповзають з їх облич.

До речі на фото помітно, що обидва нещодавно, швидше за все, купалися, бо ще вологе волосся.

Шанувальники привітали ведучу зі святами та побажали багато приємного.

Раніше ми писали, що Олена-Крістіна Лебідь і Павло Розенко постали біля моря, сидячи на парапетах.

Зірка ТБ вибрала синю міні-спідницю, білу футболку та взуття на платформі з леопардовим принтом.

Розенко також вибрав білу футболку, але і червоні джинси. Колишній віце-прем'єр обійняв кохану ззаду і широко посміхнувся

"А просто ХО-РО-ШО!😍💝 Свято наближається 😊🎄🥳", - написала Лебідь в пості.

Раніше повідомлялося, що Христина постала в легкій сукні з відкритими плечима. Вона зайшла в морську воду і покружляла в ній, при цьому плаття приподнялось.

Нагадаємо, наречена Розенко показала передноворічне фото сімейної ідилії

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