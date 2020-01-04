Міс Україна 2019 вразила своєю гнучкістю під час відпочинку

Міс Україна 2019 Маргарита Паша не так давно повернулася з Лондона, де брала участь у масштабному конкурсі "Міс Світу 2019", який відбувся 14 грудня. На жаль, призового місця українська красуня не зайняла, повідомляє Politeka.net.

Після святкування Нового року Маргарита вирушила в подорож в країну вічного літа, як і інші відомі персони шоу-бізнесу. Так, вона опублікувала кілька фото з Балі, на яких позує в неймовірних позах під час заняття спортом. Нові знімки вона опублікувала в особистому мікроблозі в Instagram, на яких похвалилася ідеальним вертикальним шпагатом.

«Загадковий острів з неймовірною енергетикою )!!! Перезавантаження свідомості ...», – так вона підписала ці сміливі знімки в обтягуючих лосинах і топі, а також окулярах. Волосся модель зібрала в акуратний хвіст.

Паша вибрала для тренування рожеві лосини і такого ж кольору короткий спортивний топ, а також літні кросівки сірого кольору.

В коментарях багато фоловерів похвалили красуню за її талант.

«Шикарна», «Всі пишуть про енергетику, схоже треба самому їхати і відчути», «Потужно», «Просто вау», «якщо і є щось неймовірне в острові, то це ти 😍☺️🔥👸», «Ви самі кого-небудь перезавантажте!😂», «Ошеломительна, м'яко кажучи... 🙌», «Красоточка», «Спорт – наше все», – пишуть в мережі.

Зазначимо, що дівчина також є майстром спорту з художньої гімнастики і робить все, щоб не втратити свої навички.

Нагадаємо, що новий 2020 рік Маргарита Паша початку «правильно». Так вважає сама зоряна українка - Міс Україна 2019 Маргарита Паша. Так знаменитість опублікувала нові ефектні кадри зі спортзалу.

На новому відео видно перфектна фігура моделі – «сталевий» прес, підкачані ніжки, об'ємна груди. Знаменитість постала перед публікою в мережі в мінімалістичному топіку і лосинах, підібрала волосся у хвіст і посміхалася, роблячи сэлфи в спортзалі.

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