Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила невелике відео з концерту, здивувавши зовнішнім виглядом.

Сама зірка позувала з яскравим макіяжем на обличчі з розпущеним волоссям, укладеними в м'які хвилі. При цьому одягнена зірка вельми скромно – в чорний обтягуючий комбінезон, бере такого ж кольору, а також шкіряні чоботи на середньому каблуці. Свій лук артистка доповнила пухнастою білою шубою.

«Я просто вас сильно люблю ❤️Так проходять мої свята, а ваші як?», – пише Седокова під постом в Instagram.

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене:

«Стали шрамами на тілі 🤲🏼», «Суперрррр🔥🔥🔥🔥Ви крута, нехай весь оод буде таким👍👍👍👍», «😍😍😍❤️❤️❤️ Моя любов, як же я скучила 😭😭😭», «Ми тооооже❤️❤», «Ochen.kharasho 👏❤️👏», «Мої на Балі все, а я вдома», «Кращий трек Анни евер🔥🔥🔥», «Анна, в Кемерово будете виступати в цьому році?».

Також у розділі Сторі артистка показала, як відпочиває разом з Янісом. Артистка лежала на руках у артиста, а сам він забавно почесывал її волосся. Зазначимо, що після заяви про своїх відносинах, співачка перестала приховувати свого обранця і почала активно демонструвати, як проводить з ним час.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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