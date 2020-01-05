Оля вирушила в теплі краї і вже показала перший кадр на пляжі

Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова вразила мережу неймовірним образом

Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми для своїх концертів і ділиться з шанувальниками навіть рідкісними «домашніми» фото, повідомляє Politeka.

На цей раз Ольга похвалилася пікантним видом на відпочинку. Нове фото, яке співачка показала в мережі, вона зробила сама з цікавого ракурсу.

Як видно, Полякова вирушила в теплі краї і вже показала перший кадр на пляжі, позуючи в тонкому жовтому купальнику з написом на грудях, яку не розібрати. Її волосся розпущене і майорять на вітерці, а на обличчі величезні сонцезахисні окуляри, Полякова зайняла звабливу позу, фотографуючи себе.

У підписі до фото зірка запитала: "І шо ви там?", а фанати почали активно обговорювати нове фото зірки.

Раніше зірка показала себе зі своїми колегами і здивувала резонансною заявою. Справа в тому, що зірка покине Україну в січні. Співачка має намір відвідати США і дати там цілу серію концертів.

Так, на сторінці в Ингстаграм Оля розповіла, чим займатиметься в січні 2020 року. Співачка похвалилася шанувальникам, що на цей період у неї заплановані виступи в різних містах США.

“Візи в Америку і Канаду отримали!!!! Ура! 7 січня - Майамі ! 10 січня - Торонто! 11 січня - Чикаго! 12 січня - Нью-Йорк! Чекаю вас мої улюблені!!!”, – зазначає Полякова під постом.

Також відзначимо, шанувальники відразу ж почали коментувати неймовірно яскравий і гарячий кадр, представлений на сторінці в Instagram.

Нагадаємо про те, що Полякова вперше за 15 років показала свого чоловіка.

Як повідомляла Pоliteka, мокра Полякова рачки похвалилася п'ятою точкою перед чоловіком.

Також Politeka писала, що Полякова в халатику випадково засвітила апетитні форми.