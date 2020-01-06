33-річна Леді Гага в гостях у Опри Вінфрі розповіла про те, як була згвалтована
Леді Гага стала першою гостею Опри Вінфрі 2020 року. Вона справила фурор не тільки своїм виглядом (співачка прийшла на шоу з рожевими волоссям), але і своєю розповіддю про згвалтування.
Перед 15 тисячами глядачів, співачка зізналася в тому, що в 19 років її часто ґвалтував чоловік набагато старший за неї.
«Мене неодноразово гвалтували в 19-річному віці. З-за цього у мене розвинулося посттравматичний стресовий розлад. На жаль, хвороба не піддається лікуванню», — шокувала шанувальників Леді Гага.
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Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта (справжнє ім'я американської актриси і співачки) повідомила, що багато працювала з психологами. Але це не принесло жодного результату.
«Я дуже рано стала зіркою, гастролювала і виступала. І ніколи не мала уявлення, що таке насильство. Але після того, що зі мною сталося, я часто відчувала сильний біль. Таку, як під час наруги», — зізналася вона телеведучої.
Своїми словами Леді Гага довела королеву ток-шоу до сліз. Опра Вінфрі не змогла стримати емоцій. Після програми вона зайшла в кімнату своєї гості і підтримала її.
Опра зізналася, що не могла навіть повірити в такий жах. Вона обняла Гагу і поспівчувала її трагедії.
Леді Гага прокоментувала і відносини з Бредлі Купером після фільму «Зірка народилася»: «Ми проробили відмінну роботу, щоб обдурити всіх. Ми створили цю ілюзію, і люди нам повірили».
Нагадаємо, що Леді Гага показала еротичне шоу з саксофоністом під час свого концерту. Леді Гага виступила з американським джазовим музикантом Брайаном Ньюманом. На цей раз вона перевершила сама себе, а її вихватка здивувала повний зал глядачів закладу
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