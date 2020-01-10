Гуморист "Квартал 95" Степан Казанін показав приголомшливо красиві кадри з відпочинку на Мальдівах. Комік похвалився вдалою рибалкою

Як передає Politeka.net, Казанін виклав у своєму мікроблозі в Instagram знімки, де він на яхті. Зірка "Кварталу" постав у білій футболці, синіх джинсових шортах і сонцезахисних окулярах. У руках він тримає велику рибу. А його задоволена посмішка на обличчі говорить сама за себе: рибалка явно вдалася на славу.

Також Степан поділився фото вже готових страв з риби. Мається на увазі, що вони зроблені з того, що він зловив власноруч.

"Відпустки бувають різні🤘🥂🤪В цей раз зловили тільки два карася, але зате смачні🤣", - підписав кадри Казанін.

Користувачі мережі прийшли в захват від прекрасних видів блакитного океану і тропіків, і від процесу риболовлі, що навіть трохи позаздрили Казаніну.

"Аж сюди рибою пахне 😋 👍"

"Про Богиии, Мальдіви!! А вода яка!!!🤗🤗 Шкода що не можу собі дозволити такий відпочинок((((Гарної Вам відпустки!!!"

"Так, карасі у нас знатні))))"

"І я хочу таку відпустку😂😂"

Раніше ми повідомляли, за новою традицією, учасники "Квартал 95" на свій день народження розкривають про себе різні деталі, про які раніше ніхто не знав. Так, 19 грудня, на честь 45-річчя Степан зізнався, що це не його справжнє ім'я. Насправді він - Сергій. Як Сергія чомусь його довго ніхто не міг запам'ятати, а от Степан - зовсім інша справа.

"Вперше назвав себе Степаном на першому курсі інституту. Не знаю чому, але мене ніхто не запам'ятовував по реальному імені – Сергій. Одного разу я вирішив прикольнутися і представився жартома Степаном. І так за мною це ім'я закріпилося", - поділився гуморист.

Також ми писали, коли Володимир Зеленський став президентом, Казанін повідомив, що "Квартал" не має наміру відмовлятися від жартів про гаранта.

«Головне – щоб він за нами не стежив (сміється). Або Баканову не сказав: «А ну-ка, пробий цих чортів». Рідко, але зідзвонюємося, списуємося», — поділився артист.

Нагадаємо, зірка «Кварталу 95» підірвав мережу голим фото.

Також Politeka писала, що зірка «Квартал 95» втратив частину тіла.