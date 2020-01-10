61-річна голлівудська актриса Шерон Стоун у січневому інтерв'ю GQ порівняла американського президента Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна.

Шерон Стоун всерйоз заявила GQ, що вважає Путіна сильним лідером своєї країни, який завжди діє в інтересах Росії. Дональд Трамп, на її думку, хвалько, який не поважає пост президента США. Актриса також заявила, що Трампу навряд чи вдасться переобратися на другий термін на осінніх виборах 2020 року.

«Я не хочу, щоб він (Путін. - ред.) керував моєю країною, але я не проти того, як він керує своєю країною. Я просто хочу, щоб він тримався подалі від мого президента. І я хочу, щоб мій глава держави не вів справи з іншими главами, охочими захопити інші країни або мою ... Трамп і Путін дуже різні», - сказала актриса.

Зазначимо, що подібні компліменти російському президенту Шерон Стоун озвучує неспроста. Як в 2014 році повідомляли німецькі ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до актриси, Володимир Путін не раз приділяв їй знаки уваги і навіть слав особисті повідомлення. Подруга Стоун, яка побажала залишитися неназваною, розповіла, що актрисі були приємні знаки уваги президента, але вона не вважала його сексуальним.

До речі, голлівудська актриса одного разу особисто зустрічалася з Путіним. Це сталося в грудні 2010 року, коли Путін був прем'єр-міністром Росії. Шерон Стоун разом з іншими відомими акторами взяла участь у благодійному вечорі, на якому збирали гроші на лікування дітей з онкологічними захворюваннями.

Цікаво, що Стоун не перша голлівудська зірка, яка порівнює Путіна з Трампом. У 2018 році, після прес-конференції лідерів США та Росії, актор і політик Арнольд Шварценеггер заявив, що Дональд Трамп порівняно з Путіним виглядав як маленька розкисла макаронина.

«Я задавався питанням, коли ж ви попросите в нього автограф, селфі або щось подібне», - сміється актор.

Така критика американського президента звична для голлівудських акторів, адже більшість з них будуть підтримувати на майбутніх виборах Демократичну партію та її кандидата в президенти.

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