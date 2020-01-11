Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками" покружляла на камеру в балетній пачці

Спочатку Кухар позувала на носочках в балетній пачці, ставши навшпиньки і піднявши руку над головою. А після цього показала, як кружляти в сценічному одязі. Спідниця піднялася на рівень поясу. Про це повідомляє Politeka з посиланням на профіль знаменитості.

Фанати не змогли оцінити образ Катерини або прокоментувати її майстерність. Кадри були опубліковані в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що чоловік Катерини Кухар розповів, що діється вдома за зачиненими дверима.

Зоряна танцювальна пара відверто поділилася переживаннями, страхами і радостями у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна».

зокрема, Олександр Стоянов розповів, як змінюються їхні відносини на роботі і вдома, адже вони з Катею - колеги. За його словами, "суворість" дружини вдома абсолютно зникає.

«Ми починаємо сваритися на репетиції, потім приходимо додому – вона стає ніжною, лагідною кішечкою, візьми, поклади, вона там нявкає. Посваритися неможливо», – зізнався Стоянов.

Кухар ж відповіла, що на роботі - займається тільки роботою - все інше відходить на другий план. Вона здається більш суворою і вимогливою, ніж її чоловік.

Повідомлялося, що Кухар з «Танців з зірками» показала ідеальне тіло у святковому вбранні.

Популярна українська співачка і суддя ток-шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар показала фігуру в святковому вбранні.

«Сьогодні наша річниця – американська весілля», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Кухар позує разом зі своїм чоловіком. Позаду них красуються кульки та квіти.

«Ось таке різдвяне диво сталося з нами в минулому році», - підкреслюється на іншому знімку.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" показала свою гідність в прозорій сукні

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