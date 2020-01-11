Меган Маркл підписала контракт зі студією Disney заради африканських слонів

Герцогиня Сассекская Меган Маркл підписала контракт на закадровий дубляж з Діснеєм в обмін на грошову пожертву благодійної організації слонів в Африці. Про це повідомляють The Daily Mail.

Меган Маркл записала голос для Дісней ще до того, як відправитися в Канаду на шеститижневий відпустку на Різдво.

Договір був підписаний в обмін на пожертвування Слонам Без Кордонів, організації, яка займається збереженням дикої природи і допомагає захистити тварин від браконьєрства.

Інформація просочилася в ЗМІ після того, як принц Гаррі і Меган оголосили 8 січня про свій намір піти з королівської сім'ї.

Тепер же домовленість з Діснеєм натякає на майбутні кар'єрні плани Меган, яка може використовувати свій статус знаменитості, щоб принести користь природі.

У ЗМІ пригадали, що ще на прем'єрі фільму «Король лев» у липні в Лондоні Меган, здавалося, натякнула, що їй було важко дивитися анімаційний фільм. Адже там тварини існують в дикій природі.

Нагадаємо, що сім'я Меган Маркл обурюється через «підступів» свій зоряної родички. Як відомо, днями стало відомо про намір Меган Маркл і принца Гаррі більше не жити королівської життям. З-за того, що подружжя хочуть відмовитися від статусу членів монаршої родини, у ЗМІ здійнявся галас. Висловилася на цей рахунок і сестра Меган Саманта.

54-річна Саманта Маркл дочка Томаса Маркла, батька Меган від першого шлюбу вважає, що Меган і Гаррі «виписують ляпаса» багатовіковим традиціям, британській короні і взагалі – чи не всім мислимим засадам цього світу

На думку Саманти, Меган прекрасно знала, що після того, як та вийде за принца її життя кардинально зміниться і взагалі, що її молодша сестра трохи «переграє».

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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