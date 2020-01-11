Дружина відомого українського шоумена з Кварталу 95 Євгена Кошового Ксенія вразила знімком з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Євген Кошовий. Відпочинок це добре», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Ксенія позує на тлі квітів з дерева, а позаду неї стоїть сам Кошовий. Це стало причиною неординарних коментарів з боку користувачів.

«Красиво», «прикольно», «гарненькі», «як ніби хтось підкрадається», «Женя це комік від Бога! Розсмішив мою знайому ,яка взагалі далека від гумору, після перегляду мініатюри з п'яним батюшка, вона сповзла на підлогу», «хлопців, ви класні», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, ледь не самий популярний артист Студії "Квартал 95" Євген Кошовий відправився на відпочинок.

Полетів зоряний комік релаксувати не один, а зі своєю сім'єю - дружиною Ксенією, зокрема.

Так у сториз жінка опублікувала спільне з Євгеном фото, де сама посміхається, а Кошовий - серйозний, як ніколи. Пара позувала на тлі густих тропічних заростей і мова в міні-пості йшла про те, що дружині зірки сцени дуже хочеться гарних фото.

Але, на думку Ксенії, красивих кадрів з відпочинку не "дочекатися", тому що чоловіки в більшості своїй не розуміють всієї важливості", а також естетичного значення живописних кадрів, привезених з відпустки.

Ксенія пожартувала і сама з'явилася на фото, найімовірніше, без макіяжу і в стильній сонцезахисту, також на ній була чи сорочка, чи туніка близького до персикового окрасу кольору.

Нагадаємо, зірка «Кварталу 95» підірвав мережу голим фото.

Також Politeka писала, що зірка «Квартал 95» втратив частину тіла.