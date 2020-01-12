Відома російська модель Ксенія Пунтус залишила прощальну записку перед тим, як її знайшли на вулиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram моделі.
Так, дівчата пише вірш про те, що помре і з-за цього її коханого буде «точити страх».
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Як любити тебе, коли ти - труп?
Коли хочеться і собі встромити в серце ножа?
Знаю. Просто почекати. І ти оживеш.
І коли, а це буде, я заблукаю в маренні,
І сама тобі, мертва, на руки упаду.
Страх почне точити тебе, що наждак,
Але ти зумієш смерть мою перечекати.
І нам буде, що згадати, ангел мій, чим дорожити :
Ми один одному допомагали ожити».
Уточнимо, що повідомлення модель залишила за кілька годин до того, як її знайшли що лежить на вулиці.
Як повідомлялося раніше, російська модель Ксенія Пунтус випала з квартири, яка належить родині скандального режисера Микити Михалкова.
«Модель Ксенія Пунтус випала з вікна будинку в центрі Москви після того, як прийшла в гості до онука режисера Микити Михалкова – Андрію Бакову. Квартира, в якій знаходилася дівчина перед спробою самогубства, належить родині Микити Сергійовича», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що зараз модель госпіталізована з переломами в одну з московських лікарень. На момент інцидент в квартирі знаходився онук Михалкова – Андрій Баків.
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