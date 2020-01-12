Легендарна Алла Пугачова оригінально привітала не менш легендарного композитора

Алла Борисівна і її зірковий чоловік Максим Галкін, схоже, виховують, талановитих малюків. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram примадонни радянської, пострадянської та російської естради.

Так на нових опублікованих кадрах, Алла Борисівна зняла на камеру, як співає її 6-річна дочка Ліза. Малятку також місцями підспівував син примадонни - Гаррі. Дівчинка виконала бесмертный хіт Алли Пугачової "Миллион роз", котрий з'явився на світ на початку 80-х і завдяки не менш видатному, ніж сама Алла Борисовна музиканту Раймонду Паулсу. Останньому, 12 січня виповнюється 84 роки.

Дівчинка Ліза чудово заспівала уривок з пісні, після чого Алла Пугачова попросила за камерою сказати: «..скажи, з Днем народження, Райм…», дівчинка повторила, «з Днем народження, Раймонд», чмокнувib губками в камеру.

Мережа у захваті:

"Які талановиті дітки"

"Просто вау, ваші діти"

"Молодчинка, мамина дочка!..."

Нагадаємо також, популярна свого часу співачка Наташа Корольова, схоже, що водить дружбу з тими ж людьми, з ким дружать легендарна Алла Пугачова, її зірковий чоловік Максим Галкін:

«Різдвяні зустрічі в гостинному домі у Аліка та Іди !!!», - підписала виконавиця свій новий знімок. Пані Дотсман одна з найвпливовіших жінок російської столиці - вона адвокатесса і одружена з Олександром Достманом – відомий в Росії і на території всього пострадянського простору продюсер, президент і власник благодійного фонду «Артес». До речі, Алік Достман родом з України - Тернопільщини.

На фото дами позують в домашніх, але стильних речах, Корольова у своєму репертуарі - посмішка до вух, "ноги на ширині плечей", але імідж зірка, все-таки, трохи змінила - одяг більш закритий, "молодіжний". Розташувалися російські знаменитості на сходах біля вітальні в будинку Достманів - на цих сходах, до речі, частенько позує сама примадонна російської естради Алла Борисівна з чоловіком Галкіним - сім'ї Достманів і Пугачової дружні.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.