Американська співачка і актриса 50-річна Дженніфер Лопес вразила шанувальників своєю фігурою під час рекламної кампанії

Зірка знялася в стильній рекламної кампанії Versace. У фотосесії і ролику нового кампейна Лопес засвітила розкішні форми в дивовижних вбраннях. Про це пише Рoliteka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Співачка і актриса вразила відвертими вбраннями від світового бренду. Заради рекламної кампанії вона вбралася в спокусливі наряди, які відкривали її декольте. Деякі з них були дійсно екзотичними: з тропічним принтом, аксесуарами, брестками і т. д. Зачіску вона зробила таку, щоб не відволікала увагу від одягу: прилизала волосся назад.

«Для мене Версаче представляє розширення можливостей. Мрія співпрацювати з моїм другом Донателлою Версаче знову у цій чудовій кампанії і створити щось нове та свіже з фрагмента знаковою історії моди», – прокоментувала сама Лопес свою участь у фотосесії.

Кадри в стилі "мода і технології" нагадують і фільм "Матриця", і кліп артистки Waiting For Tonight. У своєму Instagram відомий бренд вказав, що нова кампанія несе в собі сенс розмиття меж між особистим і публічним життям в соцмережах.

Нагадаємо, що знаменита співачка Дженніфер Лопес не перестає дивувати публіку зовнішнім виглядом. Артистка у свої роки вирішила приміряти екстравагантний костюм. На новому опублікованому знімку співачка позує в шкіряному, то в латексному литому темному костюмі.

Незважаючи на те, що сліди віку на обличчі вже не приховаєш ніякими "прийомчиками" - ні макіяжем, ні пластикою - тіло, фігура артистки залишається предметом заздрості багатьох, навіть молодих красунь Голлівуду.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес з нареченим Алексом Родрігесом вийшла до фотографам на церемонії «Золотий глобус 2020» в пишній сукні з білою спідницею і золотим і зеленим масивним бантом на грудях. Доповнили образ масивні прикраси на шиї і в вухах. Волосся вона акуратно зібрала в незвичайну зачіску.

Нагадаємо, популярна співачка осоромилася на концерті, кадри конфузу.

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