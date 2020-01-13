"Це все вона, негідниця"

У мережі з'явилося останнє фото 21-річної російської моделі Ксенії Пунтус, зроблене перед тим, як вона випала з вікна

Як передає Politeka.net, кадр опубліковано в Instagram. Обличчя моделі представлено крупним планом: блакитноока блондинка зухвало дивиться прямо в об'єктив, а від форми її скул по тілу йде тремтіння.

"Шо за чарівне личико 😍", - підписане фото.

Після того, що сталося коментуючі стали бажати дівчині якнайшвидшого одужання, а також гадати про причини трагедії.

"Ксюша, ти обов'язково одужаєш!!! Тримайся💛"

"Тримайся ❤️"

"Наркотики-зло"

"Взагалі-то спочатку всі питання до господаря квартири???зараз виставлять як завжди -бідний хлопчик не причому ,втомився від навчання і спати ліг ,це все вона негідниця 🤦🏻‍♀️"

"Може це зовсім і не наркота, може її штовхнули......."

"Перебрали напевно"

"які люди тупі і злі... трохи що - відразу наркоманка 🤦🏻‍♀️ знавці хр*нови, вам би розслідувати справи! А дівчину дуже шкода, якнайшвидшого одужання 🙏🏼"

"ЛЮДИ, ВИ, що звірі?як можна писати « наркоманка» особисто не знаючи людини 😨😱😱😱!!! Бідна дівчинка дай Бог їй сил видертися ❤️❤️❤️🌍"

Нагадаємо, 11 січня Ксенію Пунтус знайшли в кущах під житловим будинком в центрі Москви. Модель з множинними переломами і травмами внутрішніх органів доставили в лікарню. Зазначається, що вона пролежала на вулиці, на холоді, досить тривалий час, поки її не виявив перехожий.

Стало відомо, що дівчина перебувала в гостях у свого бойфренда - 20-річного Андрія Бакова, онука скандального режисера Микити Михалкова. Також з'явилася інформація, що на момент трагедії юнак перебував у квартирі.

Встановлено, що парочка відпочивала в барі перед тим, як прийшли додому до Бакова.

Ми повідомляли, перед падінням Ксенія опублікувала в Телеграм щось на зразок прощальної записки. Дівчина поділилася віршем, в якому говорить, що "помре" і за це її коханого "буде точити страх".

Нагадаємо, знайдено тіло відомого боксера.

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