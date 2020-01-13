Колишній чоловік Крістіни Орбакайте, 51-річний російський бізнесмен Руслан Байсаров знову одружився

Як пише Spletnik.ru, своєю дружиною він обрав 18-річну модель з Чечні по імені Аламат. Відзначається, що на весіллі наполягли батьки дівчини.

Пара зв'язала себе узами шлюбу 30 грудня.

Видання називає нову кохану підприємця його "шостою дружиною".

Поза бізнес-спільноти Байсаров отримав популярність, як цивільний чоловік Крістіни Орбакате, яка народила йому сина Дені. Як пишуть ЗМІ, крім дочки Алли Пугачової, підприємець в різні роки жив з ще чотирма моделями, які були молодше його. Кожна дружина народжувала бізнесменові дітей. Крім онука Примадонни, у нього ростуть ще троє синів і дві дочки. Після розлуки з черговою обраницею чоловік завжди наполягав, щоб діти залишалися з ним.

Додамо також, що Байсаров кожен рік потрапляє в список журналу Forbes "200 найбагатших людей Росії". В даний час його компанії займаються енергетикою і будівельним бізнесом. У 2018 році стан підприємця оцінювалося в $900 млн.

Раніше повідомлялося, що старша дочка знаменитої Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала свою молодшу доньку.

На нових опублікованих кадрах співачка виглядає стримано, правда, одяг трохи похмурий.

Головне, що на відео заслужена артистка РФ засвітила свою доньку Клавдію. Дівчинка була поруч зі своєю знаменитою мамою в гримерці. Дівчата "наводили красу" у дзеркала, в тому числі - наносили на обличчя макіяж. Христина навіть трохи суворо сказала дочці на цей рахунок, мовляв, "Не перебарщивай!".

Багато підпису Орбакайте до ролика побачили короткий уривок з пісні легендарної Алли Пугачової, яка, в свою чергу, колись присвятила її Христині "Доченькая моя".

Тепер уже біля 48-річної Христини красується її дорослішаючи дочка, яка, до речі сказати, на свою матір не так то і зовні схожа більше на батька, 41-річного бізнесмена Михайла Земцова.

Нагадаємо, що дочка Пугачової скаженіла на каруселі біля Кремля: "От чому нас не пустили на Червону площу..."

Як повідомляла Politeka, м'язи не працюють: онук Пугачової рятують лікарі, фото з лікарні.

Також Politeka писала, що дочка Пугачової без сорому засвітила груди в сіточці, пікантне фото: «Боже, Христина!».