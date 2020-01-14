Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова показала ідеальні форми в одній сорочці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«З усіх коментарів я помітила тільки один такий. І що я вам скажу? Це ж правда, а я люблю правду. Зима і вік дають про себе знати, але ми вступаємо в 2020 з місією повернути своє тіло назад», - йдеться в повідомленні.
Пізніше Горова зізналася, що не соромиться своїх форм, оскільки у неї немає комплексів.
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Уточнимо, що знімки дівчина розмістила в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про ідеальних формах кумира.
Як повідомлялося раніше, 21-річна прийомна донька українського репера Потапа, Наташа Горова, показала як проводить час в Каліфорнії в США.
У своєму мікроблозі в Instagram дівчина виклала кілька знімків, на яких вона постала в чудовому образі. На ній расстегнутое пальто бежевого кольору довжиною до середини ікри, тонкий светр сірого кольору і довга спідниця з квітковим принтом світлих тонів вільного крою.
Наташа позує поруч зі старим телефоном, що висить на стіні. Дівчина вдає, що дзвонить комусь. Комусь з'ясувалося в підписі до кадрів.
"Хотіла подзвонити своєму коханому, але чомусь не змогла додзвонитися. А потім згадала що його немає 🥰", - поділилася дочка репера своєю бідою.
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